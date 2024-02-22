مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا، سفراء المجموعة الأفريقية، اليوم الخميس.

وأضاف عقار أن "الحرب الدائرة في السودان الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا [قوات الدعم السريع] بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات".

وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للسفراء ورؤساء البعثات شرحًا "لخارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة".

20 فبراير, 22:03 GMT

وأوضح أن تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند على احترام سيادة السودان، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.

ولكنه أكد في الوقت نفسه، انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة، فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أنه إذا لم ينته الصراع في البلاد، فلن تكون هنالك عملية سياسية.

وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.