الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف ظهر اليوم، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين.

وأضاف أن "المعبر الحدودي يحتوي من جانبه الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين".

وفي السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) - الزويرات (موريتانيا).

15 سبتمبر 2022, 16:34 GMT

ويعتبر طريق تندوف - الزويرات استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.

وسيتيح الطريق الجديد، فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الأسواق الأفريقية، مروراً بموريتانيا.

كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.

وتم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون في ديسمبر/كانون الأول 2021.