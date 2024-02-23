شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة: الجيش الإسرائيلى ارتكب مجزرة مروعة بالمحافظة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فى بيان، إن الجيش الإسرائيلى ارتكب مجزرة مروعة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن الطيران الحربى الإسرائيلي قصف 4 منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 قتيلا وأكثر من 100 إصابة.

وأفاد بأن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وحمّل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى إضافة إلى تل أبيب "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة".

وطالب دول العالم بوقف "حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل".