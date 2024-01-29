شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفرق بين الإصابة بنزلة البرد والأنفلونزا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، وقالت إن الأنفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض، مؤكدة أنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت أن نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.