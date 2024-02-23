شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: السلع والبضائع الموريتانية مرحب بها دون ضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل، مرحب بها دون ضريبة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين إلى الاستثمار في منطقة التبادل الحر بين البلدين، والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به عقب إشرافه، الخميس، بولاية تندوف جنوبي الجزائر، رفقة الرئيس الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع نظيره الموريتاني حول لقاء مرتقب يجمع وزيري تجارة البلدين تعزيزا للتعاون والتبادل الثنائي من خلال إنشاء بنوك وتسهيل دخول السلع والبضائع، لافتا إلى أن طريق "تندوف - الزويرات" سيمكن من دخول السلع الموريتانية والجزائرية بطريقة سهلة بين البلدين.

ومن جهته، أكد الرئيس الموريتاني أهمية هذا الطريق الذي سيربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن منطقة التبادل الحر ستكون منطقة تلاقي وجسر تبادل.