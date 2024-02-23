شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة التونسى يؤكد رغبته فى تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتى، الخميس، رغبته في تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، مشيرا إلى حرصه على استكمال المشروعات المشتركة في أقرب الآجال.

وجاءت تصريحات وزير الزراعة التونسي خلال لقاء عقده مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد والوفد المرافق له، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج، حيث تناولت المباحثات النظر في الإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجالي المياه والإنتاج الزراعي، وذلك وفقا لبيان لوزارة الزراعة التونسية. ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية استعداد الصندوق لدعم تنفيذ استراتيجيات الدولة التونسية في مجالات الزراعة والمياه والتسريع في انجاز المشاريع المشتركة المبرمة.

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