شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير خالد بن سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق"عكاظ" .

وجاء فى نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

"تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".