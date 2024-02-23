مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تخفض تمويلها للأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "عمون"، خصصت المفوضية للأردن 374.7 مليون دولار في 2024، مقابل 390.1 مليون دولار في العام الماضي.

وبالتالي هناك انخفاض يقدر بأكثر من 15 مليون دولار، بنسبة 3.93%. وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2.342 مليار دولار لمحاولة تلبية احتياجات قرابة 16 مليون شخص من النازحين قسرا وعديمي الجنسية في جميع أنحاء المنطقة.

23 أبريل 2023, 10:04 GMT

ونقلت الوكالة عن المفوضية، أن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية دون دعم المجتمع الدولي.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.

ووفقا للوكالة، يستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية.

كما تقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة "أونروا"، وذلك حتى 18 فبراير/شباط الحالي.