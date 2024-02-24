شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

عدوان متواصل

الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأفادت مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن الطواقم الطبية انتشلت 26 شهيداً وعشرات الجرحى من تحت ركام منزل تعرض لقصف إسرائيلي، لافتة النظر أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة، أن 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأفادت الوزارة في تقرير لها، بتوثيق استشهاد 8800 امرأة، لافتة إلى أنه لا يزال هناك 7000 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.