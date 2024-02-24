الخليج اليوم .. الرياض وميامي نموذجان للنجاح عبر الشراكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إن مدينة الرياض وميامي أصبحتا نموذجاً يحتذى به في تحقيق النجاح عبر الشراكة.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن انضم للمؤسسة 1200 عضو و30 شريكاً استراتيجياَ التزموا بتقديم دعمهم لأهداف مبادرة الاستثمار.

وأوضح أنه خلال الأسابيع الماضية استضافت المؤسسة أكثر من 6000 من قادة الأعمال في الرياض لحضور النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، ما عزز مكانته كمؤتمر استثماري عالمي رائد مخصص للتأثير على البشرية، مبيناً أن الهدف هو تحفيز الأفكار.

وأضاف ريتشار أتياس: "نريد أن نكون محفزين للأفكار المبتكرة والمنصات الإبداعية والمبادرات المؤثرة والخبرات المشتركة في السعي لتحقيق عالم أكثر شمولاً، إذ لا تقتصر مهمتنا على التأثير في الإنسانية فحسب، بل التأكيد على الضرورة الحيوية للاستثمار فيها".