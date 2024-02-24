شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا اليمن، اليوم /السبت/ الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى للعمل معًا على تضافر الجهود لمكافحة التضليل الإعلامى الإسرائيلى، وتنفيذ إجراءات ملموسة لكشف التضليل وإبراز الحقائق أمام العالم، موضحة أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين؛ هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن فى المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت.

جاء ذلك خلال كلمة اليمن أمام المؤتمر الاستثنائى لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامى المنعقد بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار (التضليل الإعلامى والاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام فى الأراضى الفلسطينية المحتلة)، والتى ألقاها سفير اليمن لدى انقرة محمد صالح طريق .

وحذر السفير اليمنى - خلال الكلمة التى نقلت وكالة الأنباء اليمنية مقتطفات منها اليوم - من حملات التضليل الإعلامى التى تقوم بها اسرائيل، داعياً إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار فى غزة لمنع وقوع المزيد من الخسائر فى الأرواح، مشيرًا إلى ان الاعتداءات الاسرائيلية ضد الصحفيين فى فلسطين أدت إلى مقتل أكثر من 130 صحفيا؛ متجاوزا ذلك عدد القتلى من الصحفيين خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن اليمن يقف دائماً وأبداً إلى جانب نضال الشعب الفلسطينى لاستعادة أرضه المغتصبة منذ عقود.

وشدد على أن القضية الفلسطنية كانت وما زالت القضية المركزية للشعب اليمنى كما هى قضية العرب والمسلمين، مضيفًا أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية الذى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية فى غزة، إلا أن إسرائيل ما تزال تشن حرباً مدمرة على القطاع خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن تسبب الاحتلال الإسرائيلى فى كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، كما تعمد الاحتلال قتل الصحفيين بطريقة ممنهجة لطمس الحقيقة فى غزة وتضليل العالم بشأن حقيقة الفظائع التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطيني".

وشدد السفير اليمنى، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى إجراءات فورية وحاسمة لمنع اسرائيل من تجريم الصحفيين واتخاذ تدابير عاجلة لحماية جميع الصحفيين العاملين فى المنطقة.