وزير الخارجية الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع يسرائيل كاتس، شدد من خلالها على أن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب على القطاع.
وزعم كاتس أنه لا يجب "استبدال الإرهابيين بإرهابيين"، على حد قوله.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي بارز، لم تذكر اسمه، أن حركة حماس تنازلت كثيرا عن بعض مطالبها، وإن كانت لا تزال هناك خلافات أيضا، من أهمها وقف الحرب على قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الكبار في السجون الإسرائيلية.
وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل "جو من التفاؤل الحذر"، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات "ستنجح هذه المرة".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.