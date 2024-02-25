شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. غارات مكثفة على مدينة رفح جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بشكل مكثف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلأ في وسط مدينة رفح.كما قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال بشكل متزامن بلدات الشوكة والنصر شرق المدينة، ما أدى لنزوح مئات الفلسطينيين من المناطق الشرقية للمدينة.استشهد أربعة فلسطينيين اليوم في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص قناصة الاحتلال المتمركزين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مستشفيات خان يونس، واعتقلت العشرات من الكوادر الطبية.