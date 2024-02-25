شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات أمريكية بريطانية مشتركة ضد 18 هدفا للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لقناة القاهرة الإخبارية، قالت القيادة في بيانها الصادر، اليوم الأحد، إنّ الضربات التي شنها هذا التحالف مُتعدد الأطراف على المناطق التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية في المنطقة.

وذكرت أنّ هجمات الحوثيين غير القانونية أدت إلى تعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية، وشملت الأهداف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة جوية بدون طيار للهجوم أُحادي الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، وطائرة هليكوبتر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنّ هذه الضربات؛ تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين وتعطيل هجماتهم المتهورة وغير القانونية المستمرة على السفن التجارية الدولية والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما أنّ الهدف من هذا الجهد متعدد الجنسيات هو الدفاع عن أنفسنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة واستعادة حرية الملاحة من خلال تدمير قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة. هذه الضربات منفصلة ومتميزة عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية "حارس الازدهار".