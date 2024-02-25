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الخليج اليوم .. رئيس الدولة: أبارك لأخي مشعل الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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