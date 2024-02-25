"قنص من النافذة"... مشاهد تظهر قيام عناصر "سرايا القدس" بتحييد 6 جنود إسرائيليين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر المشاهد لحظة قيام أحد عناصر "سرايا القدس" بقنص جنود إسرائيليين من نافذة مبنى.

وأعلنت "سرايا القدس"، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الجاري، عن قصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في نتساريم.

وقالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.