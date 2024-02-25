مستشار الرئيس الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الاسرائيلي وسط صمت دولي.

وقال الهباش في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية، مشددا على أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة.

وأضاف أن استفزازات المستوطنين الإسرائيليين لم تتوقف ونتوقع أن تستمر خلال شهر رمضان المُبارك ، موضحا أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد فعل فلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تتولى إدارة الشأن الداخلي، بينما شأن السياسة والمفاوضات والمواجهة مع الاحتلال هذا من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن شكل الحكومة يتغير ولكن الأهداف والرؤى الفلسطينية لا تتغير.