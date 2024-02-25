مراسل "الخليج 365": مقتل 3 أطفال بانفجار حقل ألغام للجيش الأمريكي حول قاعدة "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور، أن "3 أطفال لقوا حتفهم أثناء رعي أغنامهم بعد انفجار لغم أرضي زرعه الجيش الأمريكي بمحيط قاعدته التي أنشأها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي".

وأضاف المراسل أن "الانفجار أدى أيضا إلى إصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة"، مشيرا إلى أن جميع الأطفال القتلى والمصابين دون سن الـ14 عاما.

وأفاد المراسل بأن المصابين تم إسعافهم إلى المستشفيات القريبة في المنطقة، مؤكدا أن اللغم الذي انفجر بهم هو من حقل للألغام قامت قوات الجيش الأمريكي بزرعها لحماية قاعدتها من أي هجمات برية محتملة.

21 فبراير, 20:11 GMT

وشهدت محافظة دير الزور شرقي سوريا، منذ بداية العام الحالي، سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجارات لألغام أرضية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) الذي كان يسيطر على المحافظة حتى العام 2017.

وفشلت المضادات الأرضية الأمريكية، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، في التصدي لطائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال مصدر ميداني لـ"الخليج 365"، يوم الأربعاء الماضي، إن "القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو تعرضت لاستهداف بطائرتين مسيرتين سقطتا داخلها وأسفرتا عن اشتعال النيران فيها على الرغم من كثافة نيران المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية".

وأضاف المصدر أن "الطيران المروحي الأمريكي حلّق في الأجواء بعد استهداف القاعدة مباشرة".

وتنتشر شرقي سوريا 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، حيث تتعرض بشكل مستمر للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان أقساها القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في التنف، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستشارين الأمريكيين.