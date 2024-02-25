شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مطلب مجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تعقدها منظمة المرأة العربية حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، في كلمتها خلال افتتاح فعاليات الورشة، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بوجه عام وفي العملية الانتخابية بوجه خاص كمرشحة وناخبة وكذلك كُمنظمة ومراقبة، وتعزيز المساواة في الفرص بين الجنسين في العملية الانتخابية، أمر لا يهم النساء وحدهن بل هو مطلب مجتمعي.

وتتناول الورشة عدة موضوعات، منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية، وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.

ويشارك في الورشة 35 مشاركاً ومشاركة من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في 12 دولة عربية.