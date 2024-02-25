شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من خطر توسع الصراع.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الأردن حاليًا. وقف إطلاق النار وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وشدد على أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، محذرًا في الوقت نفسه من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات في القدس.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على رفض بلاده أي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يشكلان امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددًا على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. استمرار التنسيق والتشاور واستعرض الرئيس الفلسطيني التطورات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، مشددًا على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية.