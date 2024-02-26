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تطورات العدوان.. سقوط شهداء جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 5 أشخاص اليوم، إثر قصف العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، انتشال 5 شهداء من محيط المستشفى جنوب قطاع غزة، جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مدينة غزة

وفي السياق، دمر جيش الاحتلال منطقةً سكنيةً كاملة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العديد من الشهداء لازالوا داخل الحي، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب القصف المستمر على المنطقة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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