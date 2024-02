شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. سقوط شهداء جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مدينة غزة

استشهد 5 أشخاص اليوم، إثر قصف العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، انتشال 5 شهداء من محيط المستشفى جنوب قطاع غزة، جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر. وفي السياق، دمر جيش الاحتلال منطقةً سكنيةً كاملة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العديد من الشهداء لازالوا داخل الحي، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب القصف المستمر على المنطقة.