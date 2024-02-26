شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. سقوط شهداء جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 5 أشخاص اليوم، إثر قصف العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، انتشال 5 شهداء من محيط المستشفى جنوب قطاع غزة، جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العديد من الشهداء لازالوا داخل الحي، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب القصف المستمر على المنطقة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، انتشال 5 شهداء من محيط المستشفى جنوب قطاع غزة، جراء قصف العدوان الإسرائيلي المستمر. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في حق #الشعب_الفلسطيني إذ ارتفع عدد الشهداء لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29692 شهيدًا— صحيفة اليوم (@alyaum) February 25, 2024
للمزيد: https://t.co/QTZKoqiTmm#اليوم | #غزة | #فلسطين pic.twitter.com/VnWJF5GonU
مدينة غزةوفي السياق، دمر جيش الاحتلال منطقةً سكنيةً كاملة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العديد من الشهداء لازالوا داخل الحي، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم بسبب القصف المستمر على المنطقة.