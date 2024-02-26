شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى يستقبل عددا من نظرائه العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، عددا من وزراء الداخلية العرب، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الاثنين في تونس.

وذكرت الداخلية التونسية ـ في بيان لها ـ أن الفقي استقبل اليوم كلا من: وزير الدولة للشؤون الداخلية بقطر الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، ووزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية اليمني اللواء ركن ابراهيم علي أحمد حيدان، ووزير داخلية جيبوتي سعيد نوح حسن.



وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد استقبلت، في وقت سابق، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وزياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني.



وقد حضر مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.