شكرا لقرائتكم خبر عن "أمين الجامعة العربية" يؤكد أهمية مراكز الفكر والدراسات في نهضة المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية مراكز الفكر والدراسات في توعية ونهضة المجتمعات، لا سيما دورها الكبير في توفير المعلومات والبيانات لصناع القرار، والإسهام في إعداد السياسات العامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أبو الغيط اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع رئيس مجلس الأمناء لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأشار الأمين العام إلى حرص الجامعة العربية الدائم على تعزيز علاقات التعاون مع مراكز الفكر المختلفة بما يعود بالمنفعة على الدول العربية كافة، سواءً على المستوى المجتمعي أو الحكومي.

أعرب رئيس مجلس الأمناء لمركز البحرين للدراسات، عن سعادته باستضافة بلاده لأعمال القمة العربية الـ33 في مايو 2024، داعياً الأمين العام للجامعة للمشاركة في منتدى (دراسات) السنوي السابع وتعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.