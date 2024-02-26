شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل في مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال العديد من أحياء المدينة، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الموطنين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق أخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قولها بإن جيش الاحتلال، قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عرض على مجلس الحرب خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان ولاستمرار العمليات العسكرية.