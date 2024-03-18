25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار، ورغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس، وإخضاعهم للتفتيش.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.