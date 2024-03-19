شكرا لقرائتكم خبر عن بالقذائف والصواريخ.. الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الشفاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واقتحم من جديد المستشفى وسط إطلاق القذائف والصواريخ على أقسامه، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير أقسام علاجية تخصصية فيه.

وذلك ضمن عملية الاستهداف المستمرة للمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ما حدث في مستشفى الشفاء هو استكمال للجريمة التي حدثت بحق المستشفى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، من خلال استهداف مرافقه وتدميرها، وقتل واعتقال الأطباء والمرضى بداخله. المنظومة الصحية وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق المستشفيات والمراكز الصحية التي خرج 90 % منها عن العمل، بسبب سياسة التدمير الممنهجة للمرافق الصحية من الاحتلال، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود في معظم مستشفيات القطاع.

وحذرت من خطورة استمرار انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير القطاع الصحي. مستشفيات قطاع غزة في سياق متصل، أكدت مستشفيات شمال قطاع غزة، التي تعرضت للتدمير والحصار الإسرائيلي على مدار فترة العدوان المستمر للشهر السادس على التوالي أن العشرات من الأطفال في شمال القطاع فارقوا الحياة، وهناك الكثير ممن توفوا بسبب الجوع لم يصلوا إلى المستشفيات، وذلك بسبب الجوع والجفاف.

وأوضحت أن الأطباء والمرضى لا يتوفر لهم حتى وجبات الطعام في ظل حالة الجوع بسبب استمرار الاحتلال في قطع امدادات الغذاء والدواء عن شمال قطاع غزة.