شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وضبط عشرة أطنان و300 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي - في بيان - أن العملية أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بشحنات كبيرة من مخدر الحشيش.



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة داخل السيارتين، وتزن 10 أطنان، و300 كلج لدى سلطات الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وأشار البيان إلى أنه جرى التحفظ على العناصر التي تم ضبطها على ذمة التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة؛ للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.