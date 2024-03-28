الخليج اليوم .. الإمارات والأردن تغيثان غزة بـ34 طناً من المساعدات الإنسانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثالثة للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة.

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية التي تم إسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 34 طناً من المساعدات.

وتجسد هذه العملية التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين البلدين بهدف تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع وفي المناطق التي يتعذر الوصول اليها.

وتم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.