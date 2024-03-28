شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين مصادرة الاحتلال الإسرائيلى 1900 فدان فى الأغوار الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن إدانتها إعلان الاحتلال الإسرائيلى مصادرة 8000 دونم (1900) فدان تقريبا بمنطقة الأغوار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان، أن دولة الكويت تؤكد مجددا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى مصادرة حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق والاستيلاء على مقدراته على مرأى المجتمع الدولى لن يصب فى صالح الجهود الدولية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط.

ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية.