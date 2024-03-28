شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يشيد بموقف اليابان الداعم لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بموقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي الأربعاء، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع ركز على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.



وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع، وعلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية.



من جانبه، ثمن المبعوث الياباني - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.