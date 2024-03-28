شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية استهدفت سفينة حربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، عن تدمير 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يتعلق بعملياتها أوردته قناة "الحرة" الفضائية، أنها "استطاعت تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى تم إطلاقها من قبل الحوثيين فى اليمن".

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية، وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وتابع لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف.

واختتم البيان مؤكدا أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".