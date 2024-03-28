شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأمم المتحدة، من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا فى الصومال، وقالت إن عدد المصابين بالكوليرا والإسهال السائل الحاد فى الصومال منذ بداية عام 2024، بلغ حوالى 4400 مصاب، توفى منهم 54 شخصا، لافتة إلى أن الازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ونقلت قناة الحرة الفضائية الأمريكية اليوم الخميس، عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحاد في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ مطلع عام 2024 تم تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريبا، لافتا إلى أن أكثر من 60 % من المتوفين هم أطفال دون سن الخامسة.

وأوضح دوجاريك، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.

يذكر أن الكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا "فيبريو كوليرا، ومنذ عام 2021 يسجل هذا المرض انتشارا حادا على مستوى العالم، كما أن الدول الأكثر تضررا بهذا المرض، هي الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والسودان وسوريا وزامبيا وزيمبابوي.