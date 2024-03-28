شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدعو إسرائيل لسحب إعلانها بمصادرة الأراضى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إسرائيل إلى سحب إعلانها بمصادرة الأراضى فى الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، عن قلقها العميق بشأن الإعلان الإسرائيلي الاستيلاء على أكثر من 800 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية.

وشددت الوزارة على أن بناء المستوطنات يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويقوض أسس حل الدوليتين، ويقوض جهود المجتمع الدولي لتخفيف التوترات في المنطقة.