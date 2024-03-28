شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطنة عمان ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعى إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى ومستدام فى قطاع غزة.

جاء ذلك فى بيان ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجرى، اليوم الخميس، أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وأكد على إدانة سلطنة عُمان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المُتعمد الذي ترتكبُه إسرائيل، وأن هذه الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عامًا، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تظافرت بصدق جهود المجتمع الدولي.

وأشار إلى تضامن سلطنة عُمان مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق، وتشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها.

وقال المندوب الأممى إن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهودًا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات، وإطعام الجوعى، وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها".

وبيّن أن سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.