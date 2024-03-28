شكرا لقرائتكم خبر عن "آركو" تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن شكره وتقديره لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تسلم الأمانة العامة للمنظمة نسخة من تقرير جهود دول المجلس للفترة 1981-2023، الذي تضمن تنفيذ مشاريع تنموية حيوية داخل الأراضي، وكذا مساعدات إنسانية عاجلة خلال الأزمات التي حدثت خلال تلك الفترة جراء إعتداءات عسكرية يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي من حين لآخر.

ومن ذلك الأحداث المأساوية الحالية التي بدأت منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، ولازالت مستمرة مع الأسف، وأحدثت معاناة إنسانية غير مسبوقة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها. تخفيف معاناة الفلسطينيين وأكد التويجري أن مساعدات دول مجلس التعاون الخليجية، تشكل مساهمة قوية في تنوعها وفي أثرها الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطين.

وأضاف أن الجهد الدبلوماسي الذي تبذله دول المجلس لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفضح تجاوزاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ، له تأثير على الموقف الدولي المساند لحق الشعب الفلسطيني على أرضه ، وصون كرامته ، وحماية إنسانيته.

