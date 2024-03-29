شكرا لقرائتكم خبر عن ترجمة فورية لخطب الجمعة بالمسجد النبوى إلى 10لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلةً بإدارة الترجمة على ترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافةً لترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، وتفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي، تشمل تقديم عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات، إضافةً إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

وتتم ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات تصل لأكثر من 3ملايين كلمة، واللغات هي: ( اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية ) ويتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوار وقاصدي المسجد النبوي.



وبلغت إحصائيات إدارة الترجمة أكثر من 3350 محتوى وأكثر من (3350) منشوراً وأكثر من 3250 ملخصاً ومقتطفاً، وترجمة 55 خطبة و150 درساً بالمسجد النبوي، وتوزيع (4800) سماعة على المستفيدين، بينما تبث مخرجات الإدارة على 10 قنوات عبر الإنترنت، و7 قنوات بث إذاعي كما تعمل الهيئة من خلال إدارة اللغات على تقديم خدماتها للزوار وإرشادهم وتوجيههم بمختلف اللغات وتقديم الدعم لإداراتها في جانب الترجمة لخدمة القاصدين.