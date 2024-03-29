شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في وقت متأخر من الليلة الماضية، منطقة "سوات" والمناطق المجاورة لها، في إقليم "خيبر-باختونخوا" في باكستان.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال، وقع في المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان وطاجيكستان، على عمق 71 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

