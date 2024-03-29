شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التى تسببها فى قطاع غزة.

وكتب الصفدى عبر حسابه على منصة إكس، تروى وكالات الأمم المتحدة قصصا مرعبة عن المعاناة فى غزة، حيث قتل أكثر من 30 ألفا، وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة.. هذه الحقائق عار على العالم".

وتابع "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو متطلب استنادا إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية".

وكان قضاة محكمة العدل الدولية قد أمروا بالإجماع، إسرائيل، التى تتهمها جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في القطاع ووقف انتشار المجاعة.

وعلق الصفدى على القرار قائلا، محكمة العدل الدولية تتحدث مجددا.. الكارثة الإسرائيلية فى غزة يجب أن تنتهي، جميع السكان فى غزة يتضورون جوعا بسبب عدم فتح إسرائيل للمعابر البرية في تحد للعالم كله".