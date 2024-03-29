شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: كل خير وعبادة وذكر فى ليلة القدر يعادل عمل 83 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني فى خطبة اليوم الجمعة: " أن شهر رمضان شهر عظيم حقاً شرف الله به هذه الأمة المحمدية، وجعل فيها حدثاً عظيماً يتكرر في حياة الإنسان في كل عام مرة إنها ليلة القدر ، وهي في العشر الأواخر من رمضان على وجه القطع واليقين وفي أوتارها آكد، قال عليه الصلاة والسلام : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر . رواه البخاري.

وأضاف الشيخ عبدالله، قائلاً: قد قضى الخالق عزوجل أن يكون كل عمل من أعمال الخير والعبادة والذكر في هذه الليلة بقدر جزاء من عمل ثلاثاً وثمانين سنة وهي ألف شهر لأن ليلة القدر خير من ألف شهر ، وقد أنزل الله في شأنها كتاباً ذا قدر بواسطة ملك ذي قدر على لسان رسول ذي قدر لأمة ذات قدر، ولأنه يقدر فيها ويفرق فيها كل أمر حكيم، من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف عند الله عزوجل، قال تعالى : (أنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر).

وأوصى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني المسلمين بالطاعة والتقوى، فهما الطريق الموصل إلى عتبة الله الرحمن الرحيم، والذي تتجلى رحمته سبحانه وتعالى في قوله (ورحمتي وسعت كل شيء).