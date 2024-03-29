شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال الإسرائيلى نسف منازل بمحيط مجمع الشفاء الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدنى فى قطاع غزة محمود بصل اليوم /الجمعة/، أن قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، وأن مئات الشهداء فى محيط المجمع لم يتم التمكن من الوصول إلى جثثهم لانتشالها.



ووجه بصل - فى تصريح صحفى - نداء للعالم: "نحن بحاجة ماسة لحفارات لنتمكن من انتشال الجثث من تحت الأنقاض".



وأضاف أن الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدنى والكوادر الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف معدات وعربات جهاز الدفاع المدنى، والذى بات يفتقر للإمدادات ويعمل بالحد الأدنى.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يمنع - منذ سنوات - إدخال معدات تخصصية يحتاجها الجهاز لممارسة نشاطه، مستهجنًا أسلوب تعامل الاحتلال مع الدفاع المدنى الفلسطينى وهو جهة مدنية لكن الاحتلال يصر على تصنيفها ككيان إرهابى ويستهدف أفراده.



وشدد "بصل" على انّ ما يصل إلى القطاع من شاحنات مساعدات لا يرتقى للحاجة المطلوبة، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد أن يبقى على حالة الفوضى التى تصاحب إسقاط المساعدات جوا والتى تتسبب فى مقتل المدنيين بالخطأ نتيجة إلى إسقاطها بحرا، وهو ما يؤدى لغرقهم، أو نتيجة سقوطها فوقهم مُباشرة.



وكان 28 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا إثر قصف الطيران الحربى الإسرائيلى سيارة ومنازل فى مدينة غزة. وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى فى القطاع.