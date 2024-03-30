شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمر يختطف طفلا فلسطينيا من حوسان غرب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختطف مستعمر، صباح اليوم السبت، طفلا، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرا من البؤرة الاستعمارية "سيدي بوعز" الجاثمة على ارضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عاما)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.

يشار إلى أن المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين.