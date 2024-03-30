شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون الدينية بالحرمين: عظموا عبادة الاعتكاف وابتعدوا عن الشواغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عدداً من النصائح للمعتكفين، حث فيها بإخلاص العبادة لله والتوبة وخاطب المعتكفين، قائلا: "فرغ قلبك من الدنيا وزخرفها.

وتابع السديس قائلا: عظم عبادة الاعتكاف، واعطه حقه وقدره من الطاعة، ولا تنصرف عنه إلى الشواغل والصوارف، موضحا أن الاعتكاف قربة من القربات، من حفظ حقوقها وقام بها على وجهها؛ شرح الله صدره، وغفر ذنبه، ويسَّر أمره، وجعل له الخير حيثما توجَّه.

واستطرد، أن الاعتكاف ذكر وتسبيح، تهجد وتراويح، استغفار وإنابة، تذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، تتلو كتابه وتخشع لآياته، فإذا اعتكفت اعتكاف الصادقين؛ خرجت من بيته الحرام برحمة أرحم الراحمين.

وطالب المعتكفين تجنب مالا يعنيهن من القول والعمل، ولزوم قيام الليل، وقراءة القرآن، والأذكار المشروعة والحرص على عدم ايذاء المسلمين، وكن سمحًا ذا بشاشة ورحمة، وتعاون على البر والتقوى.

وشدد على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا بقدر الحاجة والضرورة داعيا الله قبول الطاعات وحسن العمل.

ومن جهة أخرى، أعلن السديس؛ نجاح خطة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للعشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى حشد الرئاسة الدينية كل إمكانات منظومتها للعشر الأواخر من الشهر الفضيل؛ التي تعد ذروة موسم الشهر الفضيل؛ لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة التي تؤم الحرمين؛ حيث رفعت الرئاسة جاهزيتها القصوى لتقديم الخدمات الدينية المعيارية ذي الجودة العالمية، المرتكزة على إثراء التجربة الدينية لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الحرمين للعالم؛ في الموسم الديني الأول من تأريخ الرئاسة التخصصية الدينية بعد استحداثها؛ وفق الأهداف والخطط المرسومة لشهر رمضان .