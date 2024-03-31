شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة فى مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة فى مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات، فجر السبت، فى قطاع غزة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة، قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع فى الظلام قبيل الفجر فيما كان يسمع صراخ الناس ودوى إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر، بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالى 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتى كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة فى شمال القطاع.

وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط قتلى، كالحادث الذى وقع فى 23 مارس عندما اتهمت حماس الجيش الاسرائيلى بإطلاق النار على حشد ينتظر المساعدات وقتل 21 شخصا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.