الخليج اليوم .. حكومة عدن تصدر بيانا بشأن إصدار صنعاء عملة جديدة بدل التالفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بعدن، من تداول أي عملة يصدرها فرع البنك في صنعاء والتي قال الحوثيون أنها تأتي بدل تلك التالفة.

وقال البنك المركزي في بيان إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء صك عملة معدنية من فئة المائة ريال وطرحها للتداول من فئة المائة ريال الورقية.

وأكد البيان "رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، وقال إن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".

وأضاف البنك أنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملا الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عنه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا".

وكان أعلن البنك المركزي في حكومة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم السبت، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الـ100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.