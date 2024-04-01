شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء فى كندا يزرعون أعلام فلسطين بنفس عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر قيام مئات النشطاء الفلسطينيين فى كندا بوضع عدد لأعلام فلسطين يوازى عدد شهداء قطاع غزة منذ هجمات 7 أكتوبر.

ويظهر الفيديو الأعلام الفلسطينية ترفف فى أرض زراعية على مساحة كبيرة فى كندا.

وقالت وزارة الصحة فى غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "8 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 108 اصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32782 قتيلا و75298 جريحا، وذلك منذ بدء العمليات البرية فى قطاع غزة.

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.