شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد موقفها الداعم للتوصل إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعى والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمى عادل ودائم للقضية، من خلال دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن تصريحات ولى العهد البحرينى" أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع فى مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية .



وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز مساعى التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص فى البحرين ودعمه كمحركٍ رئيسى للنمو بما يحقق النماء والرفعة، خاصة دعم قطاع التشييد والبناء والمقاولات والشركات المنضوية تحته بما يعزز من استمراريتها فى البناء والاستثمار .. معربا عن تطلعه لأن تعكس رؤية البحرين الاقتصادية 2050 لبدء المشاورات لصياغتها، طموحات وتطلعات المجتمع لتكون منطلقًا لمواصلة مسيرة البناء والتطوير فى البحرين.