شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد: السلطات الإسرائيلية تمنع وصولنا إلى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتهجير وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية. واستمرت الغارات الجوية والقصف في شمال غزة وخانيونس و رفح، وفق وكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين " الأونروا".

وأضاف تقرير الأونروا أنه حتى 30 مارس، بلغ العدد الإجمالي لزملاء الأونروا الذين قتلوا منذ بداية الأعمال العدائية 173، أي بزيادة قدرها اثنان وأنه اعتبارًا من 30 مارس، تم تهجير ما يصل إلى 1.7 مليون شخص (أكثر من 75 بالمائة من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة، غالبيتهم عدة مرات.

وقدرت الأونروا أن 1.2 مليون شخص يعيشون الآن، غالبيتهم العظمى في ملاجئ ولا تزال هناك عوائق لتوصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، منذ 1 مارس منعت السلطات الإسرائيلية بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. وقد تأثرت الأونروا حيث تواصل السلطات الإسرائيلية منع الأونروا من الوصول إلى شمال غزة لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة.

وأكد التقرير أنه في أعقاب القصف المكثف الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس والمنطقة الوسطى في الأسابيع الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين إلى الجنوب.



