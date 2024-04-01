شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر راح ضحيتها 63 شهيدا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 6 مجازر فى القطاع أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا وإصابة 94 آخرين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32,845 شهيدا و75,392 مصابا.

وتدور معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور بمدينتي غزة وخان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 600 جندي وضابط، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 400 شخص خلال حصاره لمجمع الشفاء الطبي، وأنه دمر وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة.

وأدان المكتب جريمة تدمير مجمع الشفاء وحمل الاحتلال المسؤولية.

بدورها، قالت إدارة مجمع الشفاء الطبي إن الدمار الذي لحق بالمجمع تستحيل معه العودة للعمل والمستشفى أصبح خارج الخدمة، مناشدة العالم التحقيق فيما جرى بالمجمع أولا وإيجاد بدائل للخدمة الصحية.