شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال والجدي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداء على المقدسات الدينية التي تهدف من خلالها إلى تهويد القدس.
وأكدت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة يوم الأرض، دعمها للشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
واستنكرت في الوقت نفسه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأكدت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة يوم الأرض، دعمها للشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة #اليوم | @GCCSG— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2024
للمزيد: https://t.co/71cP0tPo6e pic.twitter.com/A8hUQQnaxy
الشعب الفلسطينيوحيت الجامعة العربية صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من تضحيات جسام من خلال ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل أرضه وإقامة دولته.
واستنكرت في الوقت نفسه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.