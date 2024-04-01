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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان على غزة

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال والجدي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداء على المقدسات الدينية التي تهدف من خلالها إلى تهويد القدس.
وأكدت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة يوم الأرض، دعمها للشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الشعب الفلسطيني

وحيت الجامعة العربية صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من تضحيات جسام من خلال ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل أرضه وإقامة دولته.
واستنكرت في الوقت نفسه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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