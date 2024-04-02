شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد موقف الجامعة العربية الثابت في دعم سيادة اليمن وسلامة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف الجامعة الثابت في دعم سيادة اليمن وسلامة أراضيه.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني من الأمين العام لجامعة الدولة العربية، عبَّر خلاله عن تهانيه الحارة للوزير الزنداني بتعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين وتمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة.

كما جدد أبو الغيط التأكيد على دعم الحكومة الشرعية وكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب اليمني، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومعالجة كل جوانب الأزمة وتخفيف المعاناة وتحقيق السلام.

من جانبه، عبر الدكتور شائع الزنداني عن تقديره للمشاعر النبيلة التي أبداها أمين عام جامعة الدول العربية، مشيدًا بمواقف ودعم الجامعة العربية لكل ما يعزز سبل العمل العربي المشترك وموقف الجامعة الدائم والمبدئي من الوضع في اليمن، بما يجسد الإجماع العربي الداعي للسلام والحوار في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة مؤسسات الدولة.